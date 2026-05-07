Глава НБУ: Украина будет требовать компенсации за нападение на инкассаторов в Венгрии

Украина с возвращением Венгрией захваченных ценностей из инкассаторских авто "Ощадбанка" не считает историю завершенной, и будет требовать компенсаций.

Об этом в комментарии "Европейской правде" заявил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный.

Глава НБУ приветствовал обоснованный шаг Венгрии, которая в итоге вернула средства и ценности "Ощадбанка", но выразил надежду, что этому инциденту дадут надлежащую оценку, поскольку действия венгерской стороны в отношении украинских инкассаторов были противоправными.

"Вместе с "Ощадбанком" и Министерством иностранных дел мы продолжим прилагать усилия и способствовать проведению объективного расследования всех обстоятельств этих событий и адекватной компенсации за причиненный физический и моральный ущерб имуществу и сотрудникам "Ощадбанка", – заявил Андрей Пышный.

По его словам, первое направление мероприятий, которые планируют – действия банка и его юридических советников, которые сконцентрируются на вопросах возмещения ущерба и отмены незаконных ограничений на территории ЕС.

Вторым направлением будет взаимодействие НБУ с кругом компетентных органов, включая Еврокомиссию и Европейский центральный банк.

"Мы продолжаем коммуникацию и обеспечим максимальный уровень кооперации с соответствующими структурами с целью выяснения всех обстоятельств, полного восстановления нарушенных прав и компенсации нанесенного ущерба", – отметил Пышный.

"Мы уже получили поддержку нашей публичной позиции: глава Европейского центробанка Кристин Лагард разделяет наши аргументы и отмечает риски такой ситуации для евро как международной валюты. Эта оценка побуждает нас продолжить работу, получить надлежащую оценку и принять адекватные меры реагирования во избежание таких инцидентов в будущем и предотвращения негативных последствий для финансовой стабильности Украины и ЕС в целом", – добавил глава Нацбанка.

Напомним, 6 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что венгерская сторона вернула деньги и ценности "Ощадбанка", которые были захвачены венгерским Национальным антитерористичним центром в Будапеште 6 марта вместе с инкассаторскими командами банка.

Впоследствии Венгрия отпустила украинских инкассаторов и приняла закон об изъятии валюты и ценностей из инкассаторских авто Ощадбанка "для расследования".

Посол Украины в Венгрии Федор Шандор в интервью "Европейской правде" отмечал, что в этом деле важно не только вернуть имущество банка, но и чтобы виновные понесли наказание.

