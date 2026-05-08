64% венгров рассчитывают, что Мадьяр улучшит отношения с Украиной

Почти две трети венгров ожидают, что новая власть улучшит отношения с Украиной

[ИСТОЧНИК]Об этом говорится в опросе Европейского совета по международным отношениям ECFR, передает "Европейская правда".

Опрос показал, что будущий премьер Петер Мадьяр получит мандат на улучшение отношений с Украиной. Венгры ожидают, что Будапешт одобрит финансовую поддержку Украины со стороны ЕС и наладит отношения с Киевом.

В частности, в целом по Венгрии 64% считают, что новое правительство в течение первого года улучшит отношения с Киевом.

При этом среди избирателей партии "Тиса", которую возглавляет Мадьяр, таких 74%, а среди сторонников "Фидес" нынешнего премьера Виктора Орбана – 54%.

Но у Мадьяра не будет мандата на более амбициозные способы поддержки Украины.

Большинство выступило против того, чтобы его правительство разблокировало переговоры о членстве Украины в ЕС. Также большинство против финансовой и военной поддержки Киева со стороны Будапешта.

Онлайн-опрос проводился в Венгрии компаниями Stratega Research и Mandate Research в период с 17 по 27 апреля 2026 года среди выборки из 1 001 взрослого гражданина.

Вице-премьер по европейской интеграции Тарас Качка ранее на этой неделе заявил, что Украина ожидает официальных контактов с Венгрией после завершения формирования нового правительства в Будапеште, а затем выяснит ее позицию относительно дальнейшего продвижения переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Как сообщалось, будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр ожидает от Украины шагов в отношении венгерского меньшинства, прежде чем согласится на разблокирование вступления в ЕС.

Читайте подробнее на эту тему: Станет ли Мадьяр новым Орбаном? Что стоит за заявлениями нового лидера Венгрии об Украине.