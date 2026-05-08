Швейцарці розділились у ставленні до пропозиції щодо обмеження чисельності населення

Думки швейцарських виборців щодо підтримки винесеної на референдум пропозиції про обмеження чисельності населення Швейцарії 10 мільйонами розділилися порівну, свідчать дані опитування.

Нове опитування, проведене компанією GfS Bern для громадського мовника SRG з 20 квітня по 3 травня, показало, що 47% з 19 728 респондентів висловилися на підтримку пропозиції, а 47% – проти.

Решта не висловили своєї думки. Похибка опитування склала плюс-мінус 2,8 відсоткового пункту.

Опитування, опубліковане іншим соціологічним інститутом наприкінці квітня, показало невелику більшість на підтримку цієї ініціативи.

Обмежити чисельність населення до 10 мільйонів запропонувала ультраправа Швейцарська народна партія (SVP).

Уряд країни закликав громадян голосувати проти цієї ініціативи на референдумі, що пройде 14 червня. Уряд заявляє, що ця ініціатива зашкодить співпраці з Європейським Союзом та економіці через обмеження ринку праці.

Однак занепокоєння щодо швидкого зростання населення та тиску на державну інфраструктуру спонукає багатьох швейцарців підтримати цю пропозицію.

Наразі населення Швейцарії становить понад 9 мільйонів осіб, а офіційні дані свідчать, що до 2024 року частка іноземців склала понад 27%.

Згідно з пропозицією, кількість постійного населення не повинна перевищувати 10 мільйонів до 2050 року, а Швейцарія повинна відмовитися від угоди про вільне пересування з ЄС.

SVP, найбільша партія Швейцарії, виступає проти тіснішої інтеграції з ЄС, вважаючи її загрозою для швейцарського суверенітету та джерелом надмірного регулювання.

Уряд Швейцарії заявляє, що стабільні відносини з ЄС є стратегічною необхідністю для країни.