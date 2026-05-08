Глава МИД Эстонии: Путин боится атак Украины во время парада 9 мая

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсакхна заявил, что кремлевский правитель Владимир Путин боится атак Украины на свой военный парад 9 мая.

Заявление главы эстонского внешнеполитического ведомства приводит ERR, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Тсакхна, это является свидетельством того, что Путин слабее, чем считает большая часть мира.

"Путин боится этого парада... Думаю, впервые за 20 лет он боится атак украинских дронов. И именно поэтому он предлагает это прекращение огня, или как бы мы это не называли. Возможно, они смогут его придерживаться, но в этом нет никакого стратегического смысла. Так что, похоже, он боится Украины. И это также достаточно четкий сигнал того, что он слабее, чем считает большая часть мира", – сказал министр.

На вопрос, согласна ли Эстония с выводами разведки одной из европейских стран о том, что Путин боится покушения и переворота, Тсакхна ответил утвердительно.

"Это часть повседневной жизни во времена диктатуры", – сказал он, отметив, что олигархи страдают из-за санкций и войны.

В этом контексте глава МИД Эстонии также указал на отключение интернета в Москве и Санкт-Петербурге.

"Обычные россияне и так живут в условиях террора, а теперь они еще и теряют возможность выходить в сеть и общаться друг с другом. Поэтому я считаю, что эта разведывательная информация является достаточно надежной и что Путин боится за свою жизнь", – резюмировал он.

Напомним, в Минобороны РФ ранее объявили, что парад 9 мая в Москве пройдет без военной техники из-за "текущей ситуации".

По мнению главного дипломата ЕС, это наглядно демонстрирует, как Россия воспринимает свое положение в войне с Украиной.