У Франції запевняють, що масових скасувань авіарейсів влітку не буде

Міністр транспорту Франції Філіпп Табаро запевнив, що влітку не буде масових скасувань авіарейсів на тлі загрози дефіциту авіапалива через блокування Ормузької протоки.

Заяву французького міністра наводить Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Табаро, незважаючи на зростання цін на керосин, "цього літа не буде масових скасувань рейсів".

"За деякими винятками – 1% у авіакомпанії Volotea, 2% у Transavia – в основному у французьких авіакомпаній, і я маю на увазі також Air France, масових скасувань рейсів цього літа не буде. Навпаки, розклад рейсів буде дотримуватися, і французи зможуть полетіти туди, куди захочуть. І, що особливо важливо, навпаки, туристи з усього світу зможуть приїхати до Франції", – заявив він.

За словами міністра, літні місяці є дуже важливими для авіакомпаній, оскільки вони "отримують 70% свого доходу в період з липня по серпень, тому у них немає жодного інтересу скасовувати рейси".

Табаро також висловився щодо тарифної політики іспанської компанії Volotea, яка планує змінювати вартість квитка навіть після того, як клієнт уже його оплатив, у зв’язку зі зростанням цін на керосин.

"Ведуться переговори з цією компанією на юридичному рівні, ми висуваємо низку аргументів, зокрема щодо права на конкуренцію", – сказав він.

Повідомлялося, що британські авіакомпанії отримали зелене світло від уряду на скасування або об’єднання рейсів для економії авіаційного палива в літній сезон.

Також писали, що французький уряд готується надати фінансову допомогу авіакомпаніям, які постраждали від зростання цін на авіапаливо. Водночас у Франції запевнили, що вітчизняна авіаційна галузь не зіштовхнеться з дефіцитом авіапалива щонайменше протягом травня та червня.