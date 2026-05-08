Воздушное пространство Молдовы закрывали из-за неизвестного дрона

Утром 8 мая неизвестный дрон нарушил воздушное пространство Молдовы, что заставило власти временно закрыть воздушное пространство над всей страной.

Об этом сообщает TV8, информирует "Европейская правда".

По данным Министерства обороны, системы наблюдения зафиксировали беспилотник в 9:35. Аппарат вошел в воздушное пространство страны через район села Валя-Пержей Тараклийского района.

В 9:49 патруль Пограничной полиции подтвердил присутствие дрона по характерному звуку.

Радары отследили маршрут полета через Чадыр-Лунгу в направлении села Московей Кагульского района, однако уже в 10:16 аппарат исчез с мониторов вблизи населенного пункта Ларга-Ноуэ.

Из соображений безопасности власти временно закрыли воздушное пространство страны с 9:55 до 10:08. Сейчас ограничения остаются в силе только для южных районов страны.

Власти отметили, что находятся в контакте с национальными органами и специалистами из соседних стран для обеспечения безопасности граждан.

Напомним, 3 апреля в Министерстве обороны заявили, что в воздушном пространстве Молдовы заметили "Шахед".

Кроме того, 30 марта вечером служба воздушных операций Национальной армии Молдовы обнаружила дрон типа "Шахед", который нарушил воздушное пространство страны. Дрон исчез с радаров вблизи села Клишова Оргеевского района.

После этого МИД Молдовы заявил о серьезном нарушении суверенитета и территориальной целостности страны.