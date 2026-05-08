Спецслужбы Литвы не исключают провокаций 9 мая

В связи с празднованием в России дня Победы во Второй мировой войне в субботу, 9 мая, Департамент государственной безопасности Литвы не исключает провокаций на территории страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Литовская разведка прогнозирует, что на мероприятия 9 мая могут собраться "прокремлевские лица, которые, вероятно, попытаются демонстрировать запрещенную символику коммунистического режима, публично оправдывать российскую агрессию против Украины, нарушать спокойствие музыкой советских военных парадов и протестовать против сноса памятников советским воинам".

Департамент госбезопасности отмечает, что громкое воспроизведение музыки советских военных маршей на кладбищах неуместно в сакральном пространстве, предназначенном для почтения памяти близких и скорби.

"Открытое и громкое звучание на кладбищах музыки советских парадов и маршей может вызвать социальную напряженность, разжигать конфликты и разногласия на идеологической и ценностной почве", – говорится в сообщении департамента.

Жителей, которые заметят возможные провокации, призывают информировать полицию.

Тем временем полиция Берлина опубликовала административное постановление, которое ограничивает свободу собраний и доступ к общественным местам в районе трех советских военных мемориалов с 8 мая в 6:00 до 9 мая в 22:00.

В эстонской Нарве, граничащей с Россией, 9 мая планируют разместить на стене местного замка плакат, на котором российский правитель Владимир Путин изображен в образе Адольфа Гитлера.

А власти латвийской столицы Риги обещают не допустить прославления страны-агрессора России 9 мая.