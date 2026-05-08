Во Франции заверили, что летом не будет массовых отмен авиарейсов

Министр транспорта Франции Филипп Табаро заверил, что летом не будет массовых отмен авиарейсов на фоне угрозы дефицита авиатоплива из-за блокирования Ормузского пролива.

Заявление французского министра приводит Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Табаро, несмотря на рост цен на керосин, "этим летом не будет массовых отмен рейсов".

"За некоторыми исключениями – 1% у авиакомпании Volotea, 2% у Transavia – в основном у французских авиакомпаний, и я имею в виду также Air France, массовых отмен рейсов этим летом не будет. Наоборот, расписание рейсов будет соблюдаться, и французы смогут полететь туда, куда захотят. И, что особенно важно, наоборот, туристы со всего мира смогут приехать во Францию", – заявил он.

По словам министра, летние месяцы очень важны для авиакомпаний, поскольку они "получают 70% своего дохода в период с июля по август, поэтому у них нет никакого интереса отменять рейсы".

Табаро также высказался по поводу тарифной политики испанской компании Volotea, которая планирует изменять стоимость билета даже после того, как клиент уже его оплатил, в связи с ростом цен на керосин.

"Ведутся переговоры с этой компанией на юридическом уровне, мы выдвигаем ряд аргументов, в частности относительно права на конкуренцию", – сказал он.

Сообщалось, что британские авиакомпании получили зеленый свет от правительства на отмену или объединение рейсов для экономии авиационного топлива в летний сезон.

Также писали, что французское правительство готовится оказать финансовую помощь авиакомпаниям, пострадавшим от роста цен на авиатопливо. В то же время во Франции заверили, что отечественная авиационная отрасль не столкнется с дефицитом авиатоплива по крайней мере в течение мая и июня.