МЗС Молдови відреагувало на інцидент з дроном, через який закривали повітряний простір
Міністерство закордонних справ Молдови засудило інцидент із невідомим дроном, який залетів на територію країни, внаслідок чого довелось повністю закривати повітряний простір.
Заяву молдовського зовнішньополітичного відомства наводить TV8, повідомляє "Європейська правда".
У молдовському МЗС зазначили, що такий інцидент є "неприйнятним".
"Це серйозне порушення суверенітету та територіальної цілісності Республіки Молдова є неприйнятним. Міністерство наголошує, що такі дії становлять загрозу безпеці громадян, порушують безпеку повітряного простору та сприяють посиленню ризиків для безпеки в регіоні", – йдеться в повідомленні.
Міністерство закордонних справ ще раз наголошує на важливості дотримання суверенітету та повітряного простору Республіки Молдова відповідно до норм міжнародного права.
Вранці 8 травня невідомий дрон порушив повітряний простір Молдови, що змусило владу тимчасово закрити повітряний простір над усією країною.
Нагадаємо, 3 квітня у Міністерстві оборони заявили, що у повітряному просторі Молдови помітили "Шахед".
Крім того, 30 березня ввечері служба повітряних операцій Національної армії Молдови виявила дрон типу "Шахед", який порушив повітряний простір країни. Дрон зник з радарів поблизу села Клішова Оргеївського району.