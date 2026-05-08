МИД Молдовы отреагировал на инцидент с дроном, из-за которого закрыли воздушное пространство

Министерство иностранных дел Молдовы осудило инцидент с неизвестным дроном, который залетел на территорию страны, в результате чего пришлось полностью закрыть воздушное пространство.

Заявление молдавского внешнеполитического ведомства приводит TV8, сообщает "Европейская правда".

В молдавском МИД отметили, что такой инцидент является "неприемлемым".

"Это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова является неприемлемым. Министерство подчеркивает, что такие действия представляют угрозу безопасности граждан, нарушают безопасность воздушного пространства и способствуют усилению рисков для безопасности в регионе", – говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел еще раз подчеркивает важность соблюдения суверенитета и воздушного пространства Республики Молдова в соответствии с нормами международного права.

Утром 8 мая неизвестный дрон нарушил воздушное пространство Молдовы, что вынудило власти временно закрыть воздушное пространство над всей страной.

Напомним, 3 апреля в Министерстве обороны заявили, что в воздушном пространстве Молдовы заметили "Шахед".

Кроме того, 30 марта вечером служба воздушных операций Национальной армии Молдовы обнаружила дрон типа "Шахед", который нарушил воздушное пространство страны. Дрон исчез с радаров вблизи села Клишова Оргеевского района.