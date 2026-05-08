Сибига рассказал, как Украина может помочь странам Балтии предотвращать инциденты с дронами

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор со своей латвийской коллегой Байбой Браже, в ходе которого, в частности, речь шла о недавних инцидентах с падением дронов на территории Латвии.

Об этом украинский министр написал в своем X, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Сибига, Украина поддерживает тесный контакт с Латвией, и компетентные органы обмениваются информацией, чтобы выяснить суть произошедшего.

"Если подтвердится, что это были украинские дроны, которые были намеренно сбиты с курса и направлены в сторону Латвии средствами радиоэлектронной борьбы России, мы искренне извинимся перед нашими латвийскими друзьями. Что можно утверждать с полной уверенностью, так это то, что Украина никогда не направляла никаких дронов в сторону Латвии", – подчеркнул он.

Глава МИД напомнил, что Украина уже ранее принесла извинения Эстонии, Латвии, Литве и Финляндии за непреднамеренные инциденты с дронами.

"Наши специализированные ведомства тесно сотрудничают, чтобы свести к минимуму риск повторения подобных инцидентов", – добавил Сибига.

Он также сообщил, что по поручению президента Владимира Зеленского Украина рассматривает возможность направления своих экспертов для оказания непосредственной помощи в укреплении безопасности воздушного пространства стран Балтии на фоне подобных инцидентов.

Напомним, 7 мая в Латвии зафиксировали новые неизвестные дроны в своем воздушном пространстве, залетевшие с территории России. Пока не подтверждено, являются ли это украинские или российские аппараты.

В результате попадания одного из них повреждены четыре пустых нефтяных резервуара. Место падения второго БПЛА еще не нашли.

Военные объяснили, что беспилотникине стали сбивать, поскольку это создавало чрезмерные риски.

Читайте также: Друзей Украины пугают дроны: как удары по балтийским портам РФ создают проблемы для Киева