Китай скасував санкції щодо шести британських законодавців

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер після переговорів із головою КНР Сі Цзіньпіном заявив, що Китай скасував "усі обмеження" щодо шести членів британського парламенту.

Про це він сказав у інтерв’ю BBC, повідомляє "Європейська правда".

Стармер зазначив, що заборона на поїздки та інші санкції більше не застосовуються до парламентарів, серед яких чотири депутати Палати громад від Консервативної партії та двоє членів Палати лордів.

Прем’єр-міністр наголосив, що такий результат "виправдав" його підхід, і висловив сподівання, що голова КНР відвідає Британію у 2027 році, коли країна прийматиме саміт G20.

Водночас у заяві самі депутати та лорди, щодо яких застосовували санкції, зазначили, що не хочуть бути "розмінною монетою" і воліли б залишатися під санкціями.

Коментуючи заяви президента США Дональда Трампа, який назвав спроби зближення з Китаєм "дуже небезпечними", Стармер сказав, що, на його думку, американський президент здебільшого спрямовував критику на адресу Канади, а не Великої Британії.

Відповідаючи на закиди критиків, зокрема консерваторів, які звинувачують його у "плазу­ванні" перед Китаєм, прем’єр-міністр заявив, що "було б нерозумно засунути голову в пісок і відмовлятися від діалогу".

У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що сторони принципово домовилися відновити нормальні контакти між законодавчими органами двох країн.

Китай запровадив санкції проти шести британських законодавців у 2021 році. Їм заборонили в’їзд до материкового Китаю, Гонконгу та Макао, а громадянам і установам КНР заборонили вести з ними бізнес.

Ці політики є послідовними критиками Китаю та звинувачують його в порушеннях прав людини. На момент запровадження санкцій тодішній прем’єр-міністр Борис Джонсон заявив, що вони "проливали світло" на "кричущі порушення прав людини" в Китаї.

Нагадаємо, під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном Кір Стармер заявив, що прагне вибудувати "більш витончені" відносини з КНР.