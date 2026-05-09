В ЕС предупредили: авиакомпании не могут повышать цену билета после его покупки

ЕС предупредил, что авиакомпании не должны взимать с пассажиров дополнительные сборы за топливо после того, как те уже приобрели билеты.

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен, которую цитирует AFP, сообщает "Европейская правда".

Это заявление прозвучало на фоне того, как испанский лоукост Volotea подвергся критике во Франции, где в отношении него ведется расследование после того, как он потребовал от клиентов оплатить топливные сборы уже после приобретения билетов.

Директор авиакомпании во Франции Жиль Госселен защитил эту меру.

"Законность нашей системы была подтверждена тремя независимыми юридическими фирмами, специализирующимися на воздушном транспорте и потребительском праве. Эта мера прозрачна, она временна и действует в обе стороны, как в сторону повышения, так и в сторону снижения", – сказал Госселен агентству AFP.

Это заявление прозвучало на фоне значительных трудностей в авиационном секторе из-за высоких цен на энергоносители, вызванных войной на Ближнем Востоке.

В свою очередь, в Еврокомиссии предупредили, что такие меры являются неприемлемыми.

"Авиакомпании могут корректировать свои опубликованные тарифы с учетом ситуации, но добавление топливного сбора к стоимости билета после его приобретения не может быть оправдано", – подчеркнула Итконен.

Любые изменения после бронирования могут "вызвать вопросы относительно недобросовестных коммерческих практик в рамках законодательства ЕС", добавила она.

В документе, опубликованном в пятницу и посвященном энергетическому кризису, затронувшему авиационный сектор, ЕС заявил, что "любые изменения цены с обратной силой исключаются".

"Авиакомпании не могут включать в условия договора положения, позволяющие им повышать цену билета выше уровня, объявленного на момент покупки, просто потому, что топливо оказалось дороже, чем они рассчитывали", – заявила Европейская комиссия.

Единственным исключением являются пакетные туры, если продавец четко указал в договоре, что возможны изменения стоимости, связанные с топливом.

В таких случаях допускается повышение до восьми процентов, но если оно выше, клиент может согласиться или имеет право отменить бронирование.

Сообщалось, что британские авиакомпании получили зеленый свет от правительства на отмену или объединение рейсов для экономии авиационного топлива в летний сезон.

Также писали, что французское правительство готовится оказать финансовую помощь авиакомпаниям, пострадавшим от роста цен на авиатопливо.