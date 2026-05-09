В Германии тысячи школьников протестовали против военной службы

В пятницу десятки тысяч школьников вышли на улицы по всей Германии, чтобы выразить протест против возможного возвращения обязательной военной службы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Митинги и демонстрации прошли в десятках городов под лозунгом "Школьная забастовка против обязательной военной службы", приуроченные к годовщине окончания Второй мировой войны 8 мая.

Полиция Берлина сообщила, что в столице собралось около 1 200 участников, которые прошли маршем от Бранденбургских ворот до штаб-квартиры ХДС канцлера Фридриха Мерца, неся плакаты с надписями: "Образование вместо бомб" и "Берлин вместо фронта". Организаторы оценили количество участников в 5 000 человек.

В Гамбурге, по словам организаторов, на улицы вышли около 6 000 человек, тогда как полиция насчитала примерно 2 300 участников.

Эти протесты не были первой общенациональной акцией против военной службы. В начале марта около 50 тысяч молодых людей приняли участие в школьной забастовке против призыва и любых видов обязательной службы примерно в 150 городах по всей стране.

В прошлом году Германия возобновила программу добровольной военной службы, стремясь увеличить численность войск в ответ на войну России в Украине и новые цели НАТО.

Закон, вступивший в силу 1 января, направлен на набор добровольцев для расширения вооруженных сил. Однако, если цели набора не будут достигнуты, парламент может принять решение о возобновлении обязательной военной службы.

Сообщалось, что с начала года Вооруженные силы Германии разослали почти 200 000 писем 18-летним для прохождения первичного отбора на военную службу.

Кроме того, в этом году Бундесвер наблюдает более активный интерес к военной службе, чем за аналогичный период 2025 года.

В то же время премьер-министр Баварии Маркус Зёдер раскритиковал план правительства по увеличению количества добровольцев в вооруженных силах, заявив, что единственным эффективным решением является обязательная военная служба.