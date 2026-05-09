Трамп надеется на продление перемирия между Украиной и РФ после 11 мая

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы увидеть "значительное продление" перемирия между Украиной и Россией.

Заявление американского президента приводит The Hill, сообщает "Европейская правда".

Трамп выступил с этим заявлением после того, как объявил о перемирии между Украиной и РФ 9-11 мая и обмене пленными в формате 1000 на 1000.

Когда у президента США спросили, планирует ли он снова поговорить с хозяином Кремля Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским о продлении перемирия, тот ответил: "Я хотел бы, чтобы оно (перемирие. – Ред.) было значительно продлено".

Кроме того, Трамп опроверг информацию о том, что просьба о перемирии поступила непосредственно от Путина, заявив журналистам, что он сам попросил об этом, и оба лидера "с готовностью" согласились.

"У нас есть небольшой промежуток времени, когда они не будут убивать людей. Это очень хорошо. И они также согласились вернуть… тысячу пленных, так что почти сразу состоится передача тысячи пленных с каждой стороны. Это очень хорошо", – добавил он.

Напомним, после заявления Трампа Зеленский подтвердил, что Украина при посредничестве американской стороны договорилась с РФ о трехдневном перемирии и обмене пленными.