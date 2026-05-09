Зеленский рассказал о разговоре с президентом Евросовета

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о телефонном разговоре с президентом Европейского совета Антониу Коштой по случаю Дня Европы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в своем Х.

Зеленский отметил, что Кошта поздравил Украину с Днем Европы, а он со своей стороны поблагодарил за оказанную Евросоюзом поддержку Украины.

I spoke with the President of the European Council, António Costa @eucopresident. I am grateful for his congratulations to Ukrainians and to Ukraine on Europe Day, and for all the support Europe has provided to Ukraine during our defense in the full-scale war.



We will defend our… – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 9, 2026

"Мы обсудили с Антониу нашу совместную работу ради дальнейшей европейской интеграции Украины: Украина будет полноправной частью Евросоюза. Готовимся к открытию кластеров и дальнейших решений", – отметил президент.

Также темой разговора были последние события в рамках переговоров для завершения российско-украинской войны и договоренность с РФ при посредничестве США об обмене пленными.

"Мы защитим свою независимость и право нашего народа самостоятельно выбирать путь. Именно этим мы защитим и право всех европейских народов жить так, как они сами того хотят. России не удастся сломать Европу и расколоть ее: много было попыток, но ни одна не сработала. И не сработает", – добавил Зеленский.

Напомним, в начале мая вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка выразил оценку, что Украина может закрыть большинство переговорных разделов с ЕС за 12-18 месяцев.

Также он отметил, что Украина ожидает контакты с будущим правительством Венгрии, в частности относительно открытия кластеров.