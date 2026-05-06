Вучич направив Путіну лист із привітанням до "Дня перемоги"

Президент Сербії Александар Вучич зустрівся з послом Росії Александром Боцаном-Харченком та передав через нього листа з привітанням з "Днем перемоги" очільнику Кремля Владіміру Путіну.

Про це він написав у Facebook за підсумками зустрічі, передає "Європейська правда".

Вучич зазначив, що у листі до Путіна він привітав його з "Днем перемоги" та назвав цей день "однією з найяскравіших дат в історії людства".

"9 травня залишається вічним символом непокори та героїзму наших народів. Я наголосив, що наш обов’язок – зберегти пам’ять про всіх жертв, які віддали своє життя на стороні закону та справедливості, і що Сербія не допустить спроб переписати історію", – заявив президент Сербії.

Також він підкреслив, що Сербія "назавжди запам'ятає величезну і вирішальну роль Червоної Армії у визволенні країни та Європи".

Минулого року прем’єр Словаччини Роберт Фіцо і Вучич стали єдиними гостями Путіна з Європи на рівні лідерів держав на урочистостях у Москві 9 травня.

Цього року у Кремлі заявили, що словацький прем’єр буде серед іноземних гостей військового параду до 9 травня в Москві.

Днями стало відомо, що Чехія видала дозвіл на проліт літака словацького прем’єра під час його подорожі до Москви до 9 травня.