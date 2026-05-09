В Кремле говорят, что Фицо не передавал Путину "посланий" от Зеленского

В окружении правителя РФ говорят, что словацкий премьер Роберт Фицо в разговоре с главой Кремля не передавал ему никаких посланий от президента Украины, хотя о теме Украины упоминали.

Как сообщает российское"Интерфакс", пишет "Европейская правда", об этом в общении с российскими СМИ заявил советник правителя РФ Юрий Ушаков.

Ушакова спросили о том, передавал ли Фицо Путину какие-то послания от Зеленского.

"Могу сказать, что украинская тема обсуждалась среди многих других вопросов. И в ходе этого обсуждения премьер-министр проинформировал нашего президента и нашу делегацию о том, что он на днях действительно встречался с Зеленским. Зеленский высказал ему свои оценки нынешней ситуации в российско-украинском контексте. Но никаких посланий Зеленский через него не передавал", – прокомментировал советник правителя РФ.

"Фицо просто-напросто достаточно подробно информировал о том, о чем он дискутировал с Зеленским", – добавил Ушаков.

Как уже сообщалось, 9 мая Роберт Фицо встретился с Путиным в Москве. Он является единственным лидером из ЕС, кто присутствует в российской столице.

Фицо прибыл в Москву еще 8 мая и возложил венок к могиле неизвестного солдата возле Кремля. Тогда же он сказал, что является своего рода "черной овцой" в ЕС.

Перед визитом в Братиславе сообщали, что Роберт Фицо намерен передать хозяину Кремля "послание" от украинского президента Владимира Зеленского, и что он может получить от Путина "ценную информацию" о том, как тот видит усилия по прекращению войны.

В Офисе президента Украины по этому поводу отмечали, что Зеленский на встрече сказал Фицо, что Украина готова встречаться с РФ на уровне лидеров в содержательном формате.