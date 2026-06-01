Большинство немцев не видят политической выгоды от замены Мерца

Большинство немцев не считают, что блок ХДС/ХСС показал бы лучшие результаты в опросах общественного мнения, если бы канцлера Фридриха Мерца заменил кто-то другой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные опроса Forsa для телеканала RTL и журнала Stern, которые приводит dpa.

Данные опроса показывают, что 53% респондентов не считают, что блок ХДС/ХСС получил бы больше поддержки при другом канцлере.

Около 41% заявили, что, по их мнению, альянсу пошла бы на пользу смена руководства.

Даже среди сторонников ХДС/ХСС 42% заявили, что у консерваторов будут лучшие перспективы с другим канцлером из их рядов, тогда как 56% не согласились с этим.

Опрос 1008 человек был проведен 28 и 29 мая.

Ранее издания Bild и Stern сообщили, что в Христианско-демократическом союзе (ХДС) обсуждают возможную замену Мерца до истечения срока его полномочий.

В то же время в окружении Мерца опровергли такие сообщения.

Слухи о возможной отставке канцлера появились на фоне сообщений о том, что популярность Фридриха Мерца упала до исторического минимума.

Тем временем ультраправая "АдН" продемонстрировала рекордно высокий уровень поддержки в опросах и увеличила отрыв от правящего блока ХДС/ХСС.