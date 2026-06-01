В Минобороны заверили, что взносов в PURL хватает для продолжения поставок оружия из США

В Министерстве обороны заявили, что объем взносов стран-партнеров в программу PURL достаточен для продолжения поставок Украине критического вооружения из США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в пресс-службе оборонного ведомства рассказали в комментарии"Укринформу".

В Минобороны заверили, что оплаченное в рамках PURL оружие продолжает поступать.

"Объем взносов в программу PURL достаточен для продолжения поставок Украине критического вооружения из США, помощь продолжает поступать", – сообщили в пресс-службе.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что не будут предоставлять данные о количестве помощи, перечень стран-участниц, номенклатуру вооружения и условия контрактов.

"Во время военного положения эти данные относятся к служебной информации и публично не комментируются", – добавили в ведомстве.

Как сообщала "Европейская правда", заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква рассказал, что в программу PURL, в рамках которой страны-партнеры оплачивают американское оружие для Украины, пока привлечено почти 5,5 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что союзники в Европе все больше беспокоятся за будущее программы PURL, в рамках которой страны-члены НАТО покупают оружие американского производства для Украины.

Эти беспокойства появились на фоне того, как война в Иране исчерпывает американские запасы.

В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что Украина и в дальнейшем продолжит получать оплаченное партнерами американское оружие, несмотря на фактор войны на Ближнем Востоке.

Также он оптимистично настроен относительно того, что партнеры Украины и в дальнейшем будут находить нужные суммы для финансирования закупки американского оружия через инициативу PURL.