С мэрии Люблина сняли флаг Украины из-за скандала с подразделением ССО имени "Героев УПА"

В Польше со здания мэрии города Люблин убрали флаг Украины на фоне дипломатического конфликта между Украиной и Польшей, который возник из-за присвоения украинскому военному подразделению названия "Героев УПА".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVP World.

Флаг развевался над Люблином рядом с флагами Польши и ЕС с 2022 года, когда его подняли в знак солидарности после полномасштабного вторжения России в Украину.

Однако, как указано, украинский флаг сняли где-то между пятницей и субботой после того, как стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский присвоил почетное наименование "имени Героев УПА" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ.

Представители городских властей Люблина заявили, что решение о снятии флага "напрямую связано" с недавним указом президента Зеленского.

"Прославление формирований, ответственных за преступления против гражданского населения, наносит ущерб исторической памяти нашего народа, затрагивает память о польских жертвах и затрудняет налаживание искреннего диалога между нашими странами", – говорится в заявлении властей города.

В заявлении также указано, что "несмотря на это решение, Люблин остается открытым и гостеприимным городом, преданным ценностям, которые на протяжении многих лет определяют его международное сотрудничество".

"В то же время мы и в дальнейшем будем требовать уважения к исторической правде и достойного чествования памяти жертв трагических событий в польско-украинских отношениях", – добавили в заявлении.

Расположенный менее чем в 100 км от украинской границы Люблин стал ключевым логистическим и гуманитарным центром для тысяч украинских беженцев, бежавших от войны после российского вторжения в 2022 году.

В городе до сих пор проживает значительная украинская община, и он остается важным транзитным пунктом для путешествий в Украину и из нее.

Напомним, после указа Зеленского о переименовании подразделения ССО в четверг состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Польши Марчина Босацкого с послом Украины Василием Боднаром, которому выразили протест и объяснили, что этот шаг является болезненным для поляков.

Также стало известно, что польский президент Кароль Навроцкий будет добиваться лишения президента Украины Владимира Зеленского высшей награды Польши из-за его решения присвоить элитному подразделению украинских ССО наименование Героев УПА.

На фоне скандала в МИД Украины заявили, что, инициируя предоставление почетного звания для своего подразделения, бойцы ССО "точно не имели целью оскорбить дружественный польский народ".