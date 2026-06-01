В Британии обнародуют новые файлы по делу скандального экс-посла в США

Правительство Великобритании в понедельник обнародует новые файлы по делу экс-посла в США Питера Мендельсона, обвиняемого в связях с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном; новые разоблачения, как ожидается, еще больше ударят по премьерству Кира Стармера.

Об этом сообщает Bloomberg, передает "Европейская правда".

Правительство Стармера будет вынуждено опубликовать сотни частных переписок между Мендельсоном и министрами после соответствующего постановления парламента.

По предварительной информации, файлы состоят из более 1000 страниц. Содержание сообщений может оказаться чрезвычайно неудобным для некоторых министров, поскольку переписка, вероятно, содержит критику в адрес премьера.

Публикация этих разговоров может поставить под еще большую угрозу должность Стармера и привести к вопросам о том, какие меры были приняты для уменьшения беспокойства, высказанного представителями служб безопасности во время проверок Мендельсона.

Предыдущие файлы, обнародованные ранее в этом году, содержали разоблачительные переписки между экс-чиновником и Эпштейном. Как считается, чиновник передавал финансисту детали чувствительных экономических дискуссий правительства Великобритании.

Мендельсон ранее отрицал любые правонарушения относительно своих отношений с Эпштейном и извинился перед его жертвами.

Кроме того, недавно выявленные факты свидетельствуют о том, что Мендельсон перед своим назначением на должность не прошел проверку на безопасность, однако чиновники Министерства иностранных дел не сообщили об этом правительству.

Дело со скандальным экс-послом, а также неудача на местных выборах все больше подрывают премьерство Кира Стармера.

