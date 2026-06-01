Министры ЕС обсудят временную защиту для украинцев 4 июня, но решения пока принимать не будут

В четверг, 4 июня, на заседании Совета ЕС по внутренним делам будет обсуждаться вопрос возможного продления временной защиты для украинцев в ЕС и другие варианты обеспечения их легального пребывания в Евросоюзе, однако решения в этот день приниматься не будет.



Об этом корреспонденту "Европейской правды" в Брюсселе сообщили осведомленные в вопросе чиновники ЕС.

По словам одного из чиновников, министры внутренних дел ЕС обсудят вопрос о временной защите для украинцев в четверг, но решение пока принимать не будут.

"Обсуждение на Совете министров юстиции и внутренних дел должно стать поводом для размышлений о будущем временной защиты и формирования политической линии дальнейших действий", – сообщил один из собеседников "ЕвроПравды".



По результатам обсуждения Еврокомиссия должна представить свое предложение о продлении временной защиты – оно и послужит основой для дальнейшего принятия решения.



На данный момент Комиссия еще не подавала предложений: вместо этого в Совете ЕС подготовлена аналитическая записка, которая уже рассматривается на уровне послов.



В нее входит перечень всех возможных вариантов развития событий по статусу украинцев в ЕС, предложенных государствами-членами, включая возможность сужения сферы применения временной защиты географически (для представителей определенных регионов) или по определенным персональным признакам.



В перечне действительно предложена возможность ограничить права на временную защиту в ЕС для мужчин призывного возраста (для тех, кто будет приезжать в ЕС после принятия этого решения) – но указанное предложение пока можно рассматривать не более чем как одну из тем для дискуссии.



Также, например, государства-члены будут обсуждать возможность продления временной защиты в виде "остаточного статуса" (residual status) или "страховочной сетки" (safety net) только для уязвимых групп или тех, кто еще не имеет права на другие национальные статусы. Как сообщала "Европейская правда", ЕС обсуждает возможность исключения украинских мужчин призывного возраста из расширенной схемы временной защиты, введенной в ответ на полномасштабное вторжение России.



По состоянию на март 2026 года 4,33 миллиона украинцев имели временную защиту в ЕС, причем наибольшее количество приняли Германия (1,27 млн), Польша (961 405 человек) и Чехия (379 820).



Следует отметить, что отдельные национальные правительства уже начали рассматривать усиление правил для украинцев по получению временной защиты. Дания, кроме ограничений для мужчин 23-60 лет, рассматривает приостановку предоставления временной защиты на общих основаниях для новоприбывших из 14 регионов, "которые меньше пострадали от военных действий".



Правительство Норвегии ввело изменения в правила приема перемещенных лиц из Украины, согласно которым новоприбывшие мужчины в возрасте от 18 до 60 лет больше не будут получать временной коллективной защиты.