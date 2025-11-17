У Польщі затримали причетних до сотень фальшивих "замінувань"
У Польщі затримали сімох осіб, яких вважають авторами сотень неправдивих повідомлень про нібито закладену вибухівку.
Про це повідомили у пресслужбі Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю, пише "Європейська правда".
У службі заявили про затримання сімох чоловіків, які, як вважають, стоять за понад 380 фальшивими повідомленнями про замінування на 1500 об'єктах, в результаті чого було евакуйовано майже 12 тисяч осіб. Це стало результатом багатомісячного розслідування.
Зловмисники розсилали листи про нібито замінування шкіл, музеїв, лікарень, судів, відділків поліції та інших держустанов, у тому числі Канцелярії президента.
У комп’ютері одного з підозрюваних знайшли заготовки тисяч нових листів про "замінування", що мали бути надіслані школам, меріям тощо.
Підозрюваним висунули кілька десятків кримінальних звинувачень, серед яких – фальшиве повідомлення про загрозу, участь в організованій злочинній групі, володіння порнографічними матеріалами, де фігурують неповнолітні.
Як повідомлялося, у Молдові повідомляють про зростання кількості фейкових повідомлень про замінування.
Нагадаємо, влітку у Дніпрі затримали українця, який ймовірно розсилав анонімні погрози про замінування сотням шкіл у Чехії та Словаччині.