Сотни литовских школ получили угрозы о "заминировании"

В понедельник 1 июня литовским учебным заведениям начали массово поступать угрозы о якобы заложенной взрывчатке; полиция считает, что речь идет о фальшивых сообщениях для запугивания.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

1 июня многие школы в Литве по всей территории страны обнаружили электронные письма с утверждениями о якобы заложенной взрывчатке в их заведении. Известно уже о как минимум 130 таких случаях, их количество постоянно растет.

В полиции отметили, что проверяют информацию и пока не похоже, что за сообщениями стоит реальная угроза.

Учреждениям, которым прислали угрозы, рекомендуют не прерывать учебный процесс и экзамены, но обойти территорию и в случае обнаружения чего-то подозрительного информировать правоохранителей.

В конце апреля фальшивые сообщения о "заминировании" массово получили школы в Черногории.

Осенью 2025 года в Польше задержали вероятных виновников сотен сообщений о якобы заложенной взрывчатке.