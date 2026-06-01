В Италии проводили масштабную операцию по спасению мужчины, застрявшего в пещере

Спелеолог, нога которого застряла под валуном на глубине около 120 метров, был спасен из пещеры на северо-западе Италии.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Как отметили службы экстренной помощи, в операции в целом участвовали 53 человека.

Ночная спасательная операция состоялась в пещере Гротта-деи-Чингиали-Воланти (Пещера летающих кабанов), одном из главных спелеологических районов Италии, в провинции Кунео, примерно в 120 километрах к югу от Турина.

Сначала спелеологу оказали помощь в импровизированном медицинском пункте, обустроенном внутри пещеры, а затем вынесли наружу, чтобы доставить в больницу на скорой, говорится в заявлении Альпийской и спелеологической спасательной службы.

Медицинский персонал признал его состояние достаточно стабильным, чтобы не нуждаться в эвакуации на носилках, отметила служба, добавив, что спасатели прибыли из разных частей Италии.

Его описали как гражданина Италии. По сообщениям СМИ, ему 20 лет.

Напомним, 30 мая служба горного спасения Словакии сообщила о гибели 67-летней туристки из Польши, которая пропала во время прохождения маршрута в ущелье Пиецки.

В начале мая в труднодоступной пещере Фалькенштайн в Швабском Альбе, что в земле Баден-Вюртемберг, погиб 61-летний турист.