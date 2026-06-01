СМИ: угроза со стороны дронов для Финляндии в мае возникла из-за ошибки со стороны Украины

Угроза со стороны дронов для региона Уусимаа, столичного региона Финляндии, в середине мая была вызвана ошибкой со стороны Украины.

Об этом стало известно газете Helsingin Sanomat из источников, передает "Европейская правда".

По данным источников, Украина сама предупредила Финляндию ночью о том, что случайно направила дроны в сторону Финляндии. Дроны были оснащены взрывчатыми веществами.

Дроны, используемые для нанесения ударов, обычно программируются с учетом координат цели и координат промежуточных точек, которые определяют маршрут дрона. Здесь возможны ошибки. Именно это могло произойти в Украине накануне 15 мая.

По данным Вооруженных сил Финляндии, дроны так и не вошли в воздушное пространство Финляндии. Причина этого неизвестна. Возможно, российская ПВО сбила дроны по пути.

Общественности предоставили чрезвычайно мало информации об угрозе со стороны дронов в Уусимаа по сравнению с мартовским инцидентом, когда украинские дроны упали в Кюменлааксо.

Как отмечает газета, новая информация меняет представление о событиях двухнедельной давности. Министерство внутренних дел приказало всем жителям Уусимаа оставаться в помещениях из-за угрозы со стороны дронов. Эта рекомендация коснулась 1,8 миллиона жителей региона и привела к остановке воздушного движения.

Президент Александр Стубб, премьер-министр Петтери Орпо и министр обороны Антти Хяккянен не захотели комментировать этот вопрос.

На прошлой неделе Стубб в целом отметил, что не верит в то, что Россия пытается направить дроны в сторону Финляндии. Стубб основывал свое мнение на информации, полученной от Вооруженных сил и ВВС.

Министерство иностранных дел Финляндии 28 мая вызвало посла России после того, как самолет страны мог нарушить воздушное пространство Финляндии.