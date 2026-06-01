Суд в Гааге отклонил требование Руанды к Британии о выплатах из-за срыва соглашения по мигрантам

Суд в Гааге принял решение, что правительство Великобритании не должно выплачивать Руанде миллионы фунтов из-за отмены соглашения о депортации мигрантов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Соглашение, заключенное предыдущим правительством консерваторов, которое предусматривало депортацию нелегальных мигрантов в Руанду, было отменено в июле 2024 года после прихода к власти нового правительства лейбористов.

Руанда утверждала, что Великобритания нарушила соглашение и поэтому все еще должна ей более 100 млн фунтов.

Однако правительство Великобритании выиграло дело против Руанды в Постоянном арбитражном суде в Гааге и не несет ответственности за расходы.

В решении, опубликованном 1 июня, суд отклонил утверждение Руанды о нарушении со стороны Великобритании и ее требование о выплате.

Во время рассмотрения дела адвокаты, представлявшие Великобританию, утверждали, что отмена плана после прихода к власти лейбористов после всеобщих выборов 2024 года была "вполне логичной", а отсутствие необходимости дальнейших выплат – "простым здравым смыслом".

Однако Руанда попросила суд признать, что Великобритания нарушила соглашение, и потребовала выплатить все задолженности, а также компенсацию.

Но адвокаты Великобритании отрицали, что страна нарушила какие-либо части соглашения, и заявили, что "Руанда не имеет права ни на одну из форм компенсации, которых она требует", прося суд отклонить иски.

До выборов правительство консерваторов уже потратило 700 млн фунтов стерлингов на свою флагманскую иммиграционную политику, согласно которой мигрантов, прибывающих в Великобританию на лодках из Франции, отправляли бы в Кигали с целью предотвращения пересечения Ла-Манша.

Однако до отмены плана в Руанду успели добраться только четверо добровольцев.

