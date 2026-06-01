СМИ: президент Румынии назначит нового премьер-министра на этой неделе

Президент Румынии Никушор Дан планирует уже на этой неделе – вероятно, даже во вторник-среду – назначить нового премьер-министра.

Об этом сообщает Digi24 со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

По информации от неназванных собеседников, Дан планирует на этой неделе назвать имя нового премьер-министра; вероятно, это произойдет в ближайшие дни.

В то же время переговоры по модели нового правительства, которое бы имело достаточную поддержку парламента, еще продолжаются.

Фаворитом на должность премьера якобы остается Эуджен Томак, который не входит ни в одну из парламентских партий. Избрание такой кандидатуры снизит градус политических споров, и президент считает, что назначение "внепарламентского" премьера – лучшее решение.

Томак – депутат Европарламента и входит в политическую группу Renew Europe. Он родился недалеко от Измаила в Одесской области, а в юношеском возрасте переехал в Румынию.

Социал-демократы якобы готовы поддержать его, тогда как Национальная либеральная партия и "Союз спасения Румынии" еще не определились, и неизвестно, найдется ли в их рядах достаточно голосов.

Рассматриваются также кандидатуры топ-чиновницы МВФ Делии Велкулеску, главы Нацбанка Румынии Матея Шербана, советника президента Раду Бурнете.

Опросы показали, что большинство румын негативно относятся к идее с "независимым" премьером и так же в меньшинстве те, кто одобряет назначение "правительства технократов". Более 56% поддержали бы объявление досрочных выборов.

Напомним, Румыния погрузилась в политический кризис в апреле 2026 года после выхода из правительственной коалиции социал-демократов, что привело к отставке правительства Илие Боложана. С тех пор продолжаются консультации по формированию нового правительства.

Президент Румынии Никушор Дан выразил уверенность, что следующий кабинет продолжит прозападный курс страны.

