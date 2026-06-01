В Британии рассказали о своей роли в задержании Францией подсанкционного танкера РФ

Великобритания помогла французскому флоту перехватить нефтяной танкер, подпадающий под международные санкции и направлявшийся из России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky news.

Британские силы на вертолете оказывали поддержку французскому флоту в виде наблюдения и отслеживания перед тем, как его военные поднялись на борт танкера, сообщил представитель Министерства обороны Великобритании.

"Вместе с нашими союзниками мы усиливаем наши меры против судов "теневого флота", чтобы перекрыть финансирование, которое питает незаконное вторжение Путина в Украину", – заявил представитель.

Между тем в офисе премьера Великобритании отвергли предположение, что Великобритания не имеет военных возможностей для проведения операции по захвату танкеров "теневого флота".

"Великобритания препятствует и сдерживает суда "теневого флота" и их вредную морскую деятельность, и с октября 2024 года мы остановили более 700 подозрительных судов "теневого флота", – сказал представитель премьера.

"Я не буду комментировать конкретные оперативные планы или предоставлять текущие комментарии, поскольку это может поставить под угрозу нашу способность успешно принимать меры против этих судов и только в пользу наших противников", – добавил он.

Напомним, утром 1 июня президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о задержании накануне российского нефтяного танкера Tagor, находящегося под западными санкциями. Задержание состоялось в Атлантическом океане в международных водах, при поддержке ряда партнеров, в частности Британии.

В Кремле назвали незаконным задержание Францией подсанкционного танкера, следовавшего из России.

В начале мая береговая охрана Швеции задержала подсанкционное судно вблизи побережья Треллеборга.