МУС приветствовал решение Венгрии остаться стороной Римского статута
Международный уголовный суд приветствовал решение новых властей Венгрии остаться участником Римского статута, что ознаменовало отказ от прежней политики Виктора Орбана.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении суда от 1 июня.
Международный уголовный суд приветствовал решение венгерских властей об отзыве выхода из Римского статута.
"Суд приветствует это важное решение, которое сигнализирует о возобновлении обязательств Венгрии по Римскому статуту и будет служить цели завершения безнаказанности за худшие преступления", – отмечается в заявлении.
Напомним, правительство Виктора Орбана прошлой весной инициировало процесс выхода Венгрии из Международного уголовного суда.
Процесс выхода Венгрии должен был завершиться в июне, но новая венгерская власть отменила решение предшественников.