В Британии могут наказать полицейских, которые спали на службе в Виндзорском замке

Более 20 офицеров полиции, обеспечивающих охрану королевской семьи, были отстранены от исполнения служебных обязанностей в связи с обвинениями в том, что некоторые из них спали на посту в Виндзорском замке или покидали его.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

По сообщению полиции, после начала экстренного расследования в прошлом месяце 23 офицера командования охраны королевской семьи получили уведомления о нарушении дисциплины. При этом 21 сотрудник правоохранительных органов был временно отстранен от исполнения служебных обязанностей.

"Предполагаемое поведение не соответствует высоким стандартам, которых ожидают от офицеров, особенно тех, кто выполняет защитные функции", – заявил представитель полиции.

Обвинения стали известны после того, как газета The Sun сообщила, что офицеров обвиняют в оставлении своих постов без присмотра в Виндзоре, одной из резиденций короля Чарльза, а также в том, что они спали во время службы.

Офицеры из специализированного подразделения полиции отвечают за охрану членов королевской семьи и королевских резиденций.

Двое офицеров, которых не отстранили от исполнения обязанностей, не будут направлены в королевские резиденции, пока идет расследование, говорится в заявлении полиции, в котором также указано, что расследование продолжаются и в других королевских резиденциях.

Виндзорский замок, где в прошлом году король принимал президента США Дональда Трампа, расположен к западу от Лондона и регулярно используется как для частных визитов, так и для государственных мероприятий.

