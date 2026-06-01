Мэр Лондона обвинил Россию и сторонников Трампа в кампании по дискредитации города

Мэр Лондона Садик Хан обвинил сторонников американского президента Дональда Трампа и Россию в волне публикаций в социальных сетях, которые появились в течение последних месяцев и, по его словам, имели целью дискредитировать столицу Великобритании.

Об этом он сказал в понедельник, 1 июня, во время выступления на технологическом фестивале SXSW в Лондоне, цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Хан заявил, что пользователи социальных сетей и боты, связанные с Китаем, Россией и движением MAGA (Make America Great Again), ответственны за сообщения, распространяющие дезинформацию об уровне преступности в Лондоне и разжигающие раздор в общинах.

"Есть сочетание людей, которые используют алгоритмы в социальных сетях для монетизации негатива и ненависти, а также сочетание государственных акторов – будь то Китай, Россия или влиятельные лица из движения MAGA, – которые недовольны тем, что прогрессивный, либеральный и разнообразный город невероятно успешен", – сказал Хан.

Он также назвал Лондон "лучшим городом в мире с точки зрения культуры, туризма и музыки".

Отмечается, что посты с тысячами лайков и репостов в социальных сетях, таких как X, часто изображают Лондон как город беззакония, причем многие выдумывают, что там распространился исламизм и господствует шариат (система религиозного права, которая является частью исламской традиции и основывается на священных текстах ислама, в частности на Коране и хадисах). Хан высмеял такие сообщения.

Мэр также отметил, что провел "определенное исследование" относительно сообщений в социальных сетях, которые обесценивают Лондон, что привело его к выводу, что к этому причастны государственные субъекты.

Стоит заметить, что еще в апреле мэр Лондона призвал британских дипломатов, работающих в разных уголках мира, помочь противодействовать "дезинформации и лжи" относительно столицы, которые, по его словам, распространяет Трамп.

Также отметим, что длительная публичная вражда между Дональдом Трампом и Ханом идет по меньшей мере с 2015 года, когда Хан осудил обещание Трампа ввести запрет на въезд для граждан нескольких стран с мусульманским большинством.

Недавно Трамп прокомментировал политическую ситуацию в Великобритании и заявил, что у премьер-министра страны Кира Стармера "большие проблемы".