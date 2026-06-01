Британский военнослужащий погиб во время учений на севере Ирака

Министерство обороны Великобритании сообщило о гибели военнослужащего во время учений на севере Ирака.

Как заявили в Минобороны Великобритании, в воскресенье, 31 мая, на севере Ирака произошел несчастный случай во время учений, в результате которого погиб военнослужащий британской армии.

"Семья погибшего уже проинформирована, и она попросила предоставить ей время на размышления, прежде чем обнародовать дальнейшие подробности. В это печальное время мы выражаем свои соболезнования семье и друзьям погибшего", – добавили в оборонном ведомстве страны.

В конце апреля президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что французский военный из миротворческой миссии в Ливане, которого эвакуировали после ранения, погиб от полученных травм.

С начала войны США и Израиля против Ирана, которая также активизировала столкновения Израиля с "Хезболлой", на юге Ливана участились случаи ранения и гибели миротворцев. Среди прочего, от заложенной взрывчатки пострадал польский миротворец.