В Чехии расследуют смерть украинца в тюрьме

В Чехии следователи из Генеральной инспекции сил безопасности (GIBS) расследуют обстоятельства смерти заключённого из тюрьмы "Бори" в Пльзене.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Novinky.

40-летний мужчина из Украины скончался в прошлом месяце после употребления раствора дезинфицирующего средства вместе с двумя другими заключенными, также украинцами.

"Могу подтвердить, что GIBS взяла это дело под свой контроль и сейчас его расследует", – сообщил пресс-секретарь инспекции Якуб Августа. Он отказался давать дополнительные комментарии по делу. "Пока мы не будем предоставлять никакой дополнительной информации", – добавил Августа.

Инцидент произошел в тюрьме во время выходных 10 мая. По данным Novinky, надзиратель налил раствор дезинфицирующего средства в ПЭТ-бутылки заключенных. Трое выпили его и все попали в больницу. Один из них скончался там через несколько дней.

"По этому делу возбуждено уголовное производство по подозрению в совершении преступления против жизни и здоровья. Подозреваемым является надзиратель, предоставивший заключенным дезинфицирующее средство", – сообщил хорошо информированный источник.

По его словам, врачи установили предварительную причину смерти – отек мозга. Это должна подтвердить назначенная судебно-медицинская экспертиза. Осужденные, как утверждается, выпили дезинфицирующее средство, эффективное против коронавируса, которое, кроме этанола, содержит также перекись водорода.

