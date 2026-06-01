Буданов: переговоры с Россией при участии США продолжаются, вопреки заявлениям Вашингтона

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, входящий в состав украинской делегации на "мирных" переговорах, настаивает на том, что контакты с участием США продолжаются и сейчас, несмотря на отсутствие публичных событий.

Об этом он заявил на форуме "Архитектура безопасности", который состоялся в понедельник в Киеве.

Буданов в выступлении перед участниками форума должен был ответить на вопрос Энн Эпплбаум о приостановке диалога, о которой объявили американские чиновники. Впрочем, он заверил, что эта пауза касается только сегмента высокого уровня.

"Определенная пауза в переговорах – она существует на высшем уровне, но на техническом уровне эти переговоры никогда не останавливались. То, что вы видели обмены пленными и так далее, это только подтверждает", – пояснил он.

"Я не согласен с оценкой, что эти переговоры остановились", – добавил Буданов.

Глава ОПУ отдельно подчеркнул, что разделяет мнение о нежелании РФ договариваться, но он считает высокими шансы, что Москва будет вынуждена пойти на договоренности даже вопреки своему нежеланию. "Хочет ли Россия мира – думаю, что не сильно хочет. Но будет ли она готова к определенным действиям в ближайшее время? Я думаю, что эти перспективы сейчас высоки как никогда", – пояснил он.

Кирилл Буданов также подтвердил информацию о том, что сейчас изучается возможность визита в Россию и в Украину посланцев президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, которую ранее анонсировал президент.

10 дней назад госсекретарь США Марко Рубио констатировал приостановку мирных переговоров по Украине, объяснив, что США "не интересуют бесконечные встречи без результатов". До этого он заявлял об отсутствии "плодотворных результатов" в мирном процессе по Украине.

Впрочем, сразу после заявления Рубио Владимир Зеленский выступил против его оценки, заявив, что ожидает от США форматов и графика дальнейших мирных переговоров.