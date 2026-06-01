Экс-посол Польши вернул орден, врученный Зеленским, из-за подразделения имени "Героев УПА"

Бывший посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий вернул украинский орден "За заслуги", который он получил в 2022 году от президента Владимира Зеленского.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Это решение является реакцией на то, что президент Зеленский присвоил одной из частей Вооруженных сил Украины название "Героев УПА".

Бартош Цихоцкий, занимавший должность посла Польши в Украине в 2019–2023 годах, был дважды награжден украинскими властями. В июне 2022 года он получил из рук президента Зеленского орден "За заслуги" II класса, а в декабре того же года был награжден Крестом заслуг тогдашним главнокомандующим Вооруженных сил Украины генералом Валерием Залужным.

В заявлении, направленном СМИ, Цихоцкий сообщил, что в связи с решениями президента Украины, которые "прославляют УПА и коллаборационистов немецких нацистов", он вернул награду, которая ему была присвоена. При этом он подчеркнул, что каждый украинец, который борется с российским захватчиком, исторической ложью и коррупцией, может рассчитывать на его поддержку.

Напомним, после указа Зеленского о переименовании подразделения ССО в четверг состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Польши Марчина Босацкого с послом Украины Василием Боднаром, которому выразили протест и объяснили, что этот шаг является болезненным для поляков.

Также стало известно, что польский президент Кароль Навроцкий будет добиваться лишения президента Украины Владимира Зеленского высшей награды Польши из-за его решения присвоить элитному подразделению украинских ССО название Героев УПА.

На фоне скандала в МИД Украины заявили, что, инициируя присвоение почетного звания своему подразделению, бойцы ССО "точно не ставили целью оскорбить дружественный польский народ".

Глава Бюро международной политики президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен извиниться перед Каролем Навроцким за присвоение украинскому подразделению названия "Героев УПА".