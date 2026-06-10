Белый дом: Трамп считает, что соглашение с Ираном возможно, несмотря на удары в ответ на сбитый вертолёт

Президент США Дональд Трамп по-прежнему считает, что заключение мирного соглашения с Ираном приближается, несмотря на то, что во вторник вечером США нанесли Ирану удары в ответ на сбитый вертолет.

Как сообщило издание Politico, об этом рассказал во вторник высокопоставленный чиновник Белого дома, пишет "Европейская правда".

По его словам, "на данный момент ситуация с соглашением не изменилась". Он подчеркнул, что заключение соглашения с Тегераном "все еще близко".

Американские удары стали ответом на иранскую атаку, совершенную в минувшие выходные, в результате которой вблизи Ормузского пролива был сбит американский военный вертолет.

Однако президент и Центральное командование США подчеркнули, что реакция Америки была "соразмерной", что является заметным отклонением от предыдущих угроз Трампа уничтожить иранскую цивилизацию.

Даже несмотря на эскалацию боевых действий администрация Трампа утверждает, что это лишь небольшое препятствие на пути к миру, а не возобновление военных действий.

Но обе страны уже несколько недель обмениваются предложениями о мире, не достигая согласия, и Трамп десятки раз заявлял, что соглашение уже близко.

Трамп во вторник заявил, что мирное соглашение с Тегераном может быть достигнуто "через два-три дня".

Во вторник американский президент также сказал, что Соединенные Штаты объявят о "полной победе" над Ираном в течение ближайших двух недель.