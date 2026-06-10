На одном из КПП с Польшей автобусы не будут пропускать на выезд до ноября 2027 года

В связи с ремонтными работами на пункте пропуска "Шегини – Медика" пропуск автобусов из Украины в Польшу на этом КПП не будет осуществляться до ноября 2027 года.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины, пишет "Европейская правда".

Работы на КПП "Шегини – Медика" начнутся 15 июня 2026 года и продлятся до ноября следующего года.

"В связи с проведением ремонта пропуск автобусов из Украины в Польшу через пункт пропуска "Шегини – Медика" в этот период осуществляться не будет. В то же время пропуск автобусов из Польши в Украину будет осуществляться в штатном режиме", – говорится в сообщении.

Поэтому для пересечения государственной границы в направлении выезда из Украины в Польшу необходимо выбирать другие пункты пропуска на украинско-польской границе.

Перевозчиков призвали учесть указанную информацию при планировании маршрутов и заблаговременно информировать пассажиров.

Напомним, с 10 апреля на всех пунктах пропуска на внешних границах ЕС полноценно заработала новая система въезда граждан иностранных государств – EES (Entry/Exit System).

О том, как началось ее применение, читайте в статье: Реформа на грани коллапса: какие проблемы показал первый день новых правил въезда в ЕС.