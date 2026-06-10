Большинство европейцев воспринимают Украину как союзника или необходимого партнера

Большинство европейцев воспринимают Украину как необходимого партнера, сотрудничество с которым стратегически важно, а в отдельных странах восприятие ее как союзника даже выше этого показателя.

Как сообщает "Европейская правда", такими оказались результаты последнего опроса Европейского совета по международным отношениям (ECFR).

Большинство респондентов в охваченных опросом странах воспринимают Украину как необходимого партнера или союзника.

Преобладает восприятие Украины как "необходимого партнера, с которым нам нужно стратегическое сотрудничество"; в большинстве стран такую оценку дали более 30% опрошенных.

В отдельных странах еще выше показатель восприятия Украины как союзника, разделяющего те же интересы и ценности.

Наибольшая доля таких ответов – от шведов (52%), британцев (46%), датчан (45%). Преобладают над восприятием в качестве партнера они также в Нидерландах, Португалии, Эстонии.

Вместе с тем Польша, Венгрия и Болгария оказались странами, где самая высокая доля ответов об Украине как конкуренте или даже противнике (хотя совокупно такие респонденты все равно в меньшинстве).

Так, в Польше Украину воспринимают как конкурента 14%, как противника – 9%; в Венгрии – 5 и 25% соответственно; в Болгарии – 7 и 19% соответственно. В этих же странах, а также Италии и Швейцарии, особенно заметна доля тех, кто "не определился с мнением" по этому вопросу.

Согласно опросу, лишь 11% европейцев воспринимают США как союзника – этот показатель с 2024 года снизился вдвое.

Несмотря на падение доверия к Соединенным Штатам в Европе, среди европейцев еще нет массовой поддержки идеи о том, что пришло время заменить НАТО сугубо европейским оборонным альянсом.

Кроме того, опрос показал, что большинство европейцев поддерживают увеличение расходов на оборону.