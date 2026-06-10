Сейм Польши не поддержал вотум недоверия главе МВД

Сейм Польши не поддержал предложение о выражении вотума недоверия министру внутренних дел и администрации Марчину Кервинскому.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

За отставку Кервинского проголосовали 202 депутата, против – 232, а один человек воздержался.

Предложение о выражении вотума недоверия главе МВД подали депутаты оппозиционной партии "Право и справедливость". По мнению оппозиции, Марчин Кервинский несет политическую ответственность за ряд проблем, связанных с внутренней безопасностью, функционированием служб и ситуацией на границах.

Министр отвергал обвинения, утверждая, что они содержат ложную информацию. Он также подчеркивал, что это уже второе предложение о его отставке, поданное "ПиС".

"Это лучшая оценка того, что я хорошо выполняю свою работу. Я не знаю такой ситуации, чтобы те, кого преследует полиция, хорошо оценивали полицию", – говорил ранее Кервинский.

В обосновании предложения депутаты оппозиции обвиняли министра, в частности, в ненадлежащей реакции государства на диверсии на железной дороге, хаосе на западной границе и ошибках служб при реагировании на серию ложных тревог в отношении публичных лиц.

В прошлом году в Польше на железной дороге были совершены диверсии. Польша решила направить войска территориальной обороны патрулировать важнейшие участки критической железнодорожной инфраструктуры после этих инцидентов.

В конце ноября суд удовлетворил ходатайство прокурора и заочно взял под стражу двух украинцев, подозреваемых в диверсиях на железнодорожной инфраструктуре, на следующий день прокурор выдал ордера на арест двух мужчин.

Польский премьер-министр Дональд Туск заявлял, что его страна будет требовать задержания и экстрадиции подозреваемых, которые, насколько известно, уехали в Беларусь.