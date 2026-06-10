Киев поблагодарил польских чиновников за защиту коллеги, объяснившего украинское восприятие УПА

В МИД Украины поблагодарили польских политиков, которые выступили в защиту заместителя министра образования в правительстве Туска, навлекшего на себя шквал критики объяснением того, почему украинцы положительно воспринимают УПА.

Такой комментарий в ответ на запрос "Европейской правды" предоставил спикер МИД Георгий Тихий.

Спикер отметил, что в Киеве "с неприятностью" наблюдают за ситуацией вокруг заместителя министра науки и высшего образования Польши Анджея Шептицкого.

"Считаем недопустимым использование украинского происхождения господина Шептицкого как повода для выпадов в его сторону. Спасибо польским коллегам, в частности, маршалку Сената Польши Влодзимежу Чажастому и вице-премьер-министру – министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому, за их поддержку и защиту права на собственную позицию", – прокомментировал Георгий Тихий.

"Призываем польских политиков воздерживаться от действий, которые противоречат фундаментальным европейским ценностям в сфере прав человека и гражданина", – добавил он.

На фоне скандала с наименованием одного из подразделений сил обороны Украины в честь бойцов УПА Анджей Шептицкий объяснил, что в Украине их воспринимают так, как в Польше – польских антисоветских подпольщиков. После этого политики более правых взглядов начали требовать увольнения Шептицкого и даже отставки правительства Туска.

Глава МИД Радослав Сикорский встал на защиту Шептицкого после заявления вице-президента партии "Право и справедливость" (PiS) Пшемыслава Чарнека относительно "удерживания в правительстве украинцев, которые оскорбляют поляков". В то же время он возложил ответственность за скандал, вызванный наименованием подразделения ССО, на Украину и призвал Киев "исправить ошибку".

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что президент Владимир Зеленский не хотел намеренно оскорбить Польшу присвоением украинскому подразделению наименования "Героев УПА", но, по мнению Туска, украинской стороне не хватает чувствительности.

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