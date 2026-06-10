СМИ: страны НАТО рассматривают возможность ускоренных закупок дронов

В среду союзники по НАТО обсудили предложение об ускоренной программе закупок дронов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico со ссылкой на трех дипломатов альянса, которым была предоставлена анонимность для свободного высказывания.

На закрытом заседании 32 послов НАТО страны обсуждали, должен ли альянс срочно закупить больше дронов для выполнения миссий по контролю воздушного пространства над приграничными государствами-членами.

"Война России против Украины продолжает создавать серьезные риски для евроатлантической безопасности, особенно в Черном море. Поэтому важно, чтобы НАТО усилило свое присутствие и потенциал в Румынии", – написал после встречи президент Румынии Никушор Дан.

"В ходе обсуждения было решено ускорить реализацию проектов НАТО по реагированию на угрозы со стороны беспилотников, чтобы меры поддержки для пострадавших членов Альянса могли быть утверждены на саммите [Альянса] в Анкаре" в следующем месяце, отметил он.

Пока остается неясным, когда члены НАТО приобретут дроны.

По словам главного дипломата НАТО, встреча в среду также придала новый импульс разработке "конкретных инициатив" по дронам для саммита лидеров альянса, который состоится 7–8 июля.

НАТО располагает очень небольшим количеством военных ресурсов, поскольку их в основном предоставляют альянсу национальные правительства. Однако НАТО может помочь странам в приобретении необходимого боевого снаряжения, которое затем может быть передано под контроль высшего военного командования альянса.

Союзники также обратили внимание на угрозы критической инфраструктуре в Черном море, в частности румынскому проекту по разведке морских месторождений газа Neptun Deep стоимостью 4 млрд евро, который, по словам дипломатов, должен заработать в следующем году. Страны обсудили, должно ли военное командование НАТО прилагать больше усилий для мониторинга угроз со стороны воздушных и морских дронов для этих объектов.

Напомним, утром 5 июня людей из порта Констанцы в Румынии эвакуировали после взрыва там морского беспилотника. В результате инцидента никто не пострадал.

В румынском Минобороны указали, что морские беспилотники такого типа используются во время российско-украинской войны.

Военно-морские силы Украины позже сообщили, что во время выполнения задач в Черноморской операционной зоне один из морских беспилотных катеров ВМС под воздействием средств РЭБ противника потерял управление и оказался у берегов Румынии.

Перед этим, ночью 29 мая, российский ударный беспилотник врезался в крышу жилого многоэтажного дома в румынском Галаце и взорвался, проломив его и вызвав пожар в коридоре квартиры на самом верхнем этаже. Пострадали двое ее жильцов.