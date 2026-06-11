Мелони призывает ЕС назначить представителя для переговоров с Россией

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони выступила в поддержку идеи назначить единого представителя от ЕС для переговоров с Россией о прекращении войны в Украине.

Об этом она заявила в выступлении перед Палатой депутатов, передает La Stampa, пишет "Европейская правда".

Мелони, выступая в парламенте перед заседанием Европейского совета 18-19 июня, прокомментировала идею о назначении единого переговорщика от ЕС для переговоров с Россией.

"Я давно поддерживаю необходимость определения авторитетного лица, которому доверяют и которое имеет мандат всех государств-членов, чтобы представлять точку зрения Европы, и именно в этом направлении я продолжаю работать", – заявила премьер-министр.

В то же время Мелони подчеркнула, что поддержка Украины и усиление давления на Россию остаются единственными способами заставить РФ сесть за стол переговоров.

"Наша позиция не меняется. По нашему мнению, поддержка Киева и сохранение давления на Москву и сегодня являются единственным реальным способом создать условия, которые заставят начать серьезный переговорный процесс. Именно поэтому мы поддерживаем 20-й пакет европейских санкций, ведь пока Россия будет отказываться от прекращения огня и начала реальных переговоров, необходимо поддерживать высокое политическое и экономическое давление", – заявила глава итальянского правительства.

Ранее СМИ сообщили, что Германия, Франция и Великобритания разрабатывают план по привлечению лидера РФ Владимира Путина к переговорам.

Неназванный немецкий чиновник заявил, что между Россией и Европой постепенно открывается окно возможностей для диалога о завершении войны, но это остается возможным только при полной координации с Украиной.

Среди потенциальных кандидатов в представители ЕС для переговоров с РФ называли президента Финляндии Александра Стубба. Впрочем, финский президент заявил, что не видит себя в роли переговорщика на потенциальных переговорах с Россией.