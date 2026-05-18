Найбільший лоукостер Європи не прогнозує масових скасувань рейсів влітку

Найбільша в Європі бюджетна авіакомпанія з Ірландії Ryanair "впевнена", що цього літа не зіштовхнеться з дефіцитом авіаційного палива на тлі побоювань щодо масових скасувань рейсів у зв’язку з війною в Ірані.

Про це заявив фінансовий директор Ryanair Ніл Сораган, пише The Guardian, передає "Європейська правда".

Попри позитивний прогноз, авіакомпанія попередила, що туристи, які бронюватимуть квитки пізніше цього року, можуть зіштовхнутися із вищими тарифами.

"Попит залишається високим, але люди відкладають бронювання на пізніший термін, тому ми не маємо тієї передбачуваності, яка зазвичай є у нас на липень–вересень. Бронювання на найближчий час йдуть добре, але якщо люди запізнюються, їм доведеться платити вищі тарифи", – сказав Сораган.

Ryanair також переглянула свій прогноз щодо літніх цін на авіаквитки. Якщо раніше компанія очікувала помірного зростання тарифів у пік сезону, то тепер прогнозує, що ціни загалом залишаться на рівні минулого літа.

У компанії пояснили, що Європа наразі добре забезпечена авіапальним завдяки постачанню із Західної Африки, Норвегії та США.

Окрім цього, авіакомпанія повідомила про рекордний прибуток після сплати податків: 2,26 млрд євро за фінансовий рік, що завершився у березні.

Проте Ryanair поки відмовилася оприлюднювати фінансовий прогноз на 2027 рік через ризики, пов’язані з цінами на пальне, екологічними податками та зростанням витрат на зарплати.

Повідомлялося, що британські авіакомпанії отримали зелене світло від уряду на скасування або об’єднання рейсів для економії авіаційного палива в літній сезон.

Також писали, що французький уряд готується надати фінансову допомогу авіакомпаніям, які постраждали від зростання цін на авіапальне. Водночас у Франції запевнили, що вітчизняна авіаційна галузь не зіштовхнеться з дефіцитом авіапального щонайменше протягом травня та червня.

