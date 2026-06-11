В Британии начали расследовать Ryanair в связи со сбором за возможность родителям сидеть рядом с детьми

Британское Управление по вопросам конкуренции и рынков (CMA) начало расследование в отношении ирландского перевозчика Ryanair в связи со сборами, которые родители должны платить за то, чтобы сидеть рядом со своими детьми в самолете.

Об этом сообщило агентство AFP, пишет "Европейская правда".

CMA расследует, является ли этот сбор, который обычно составляет около 8 фунтов стерлингов за рейс, "недобросовестным" с точки зрения законодательства о защите прав потребителей.

"CMA понимает, что Ryanair является единственной крупной авиакомпанией, осуществляющей рейсы из Великобритании, которая взимает этот сбор", – заявило управление.

Оно также отметило, что Ryanair не применяет этот сбор на рейсах в Италию и из Италии после принятия мер итальянским органом гражданской авиации.

В ответ Ryanair отметила, что ее политика в отношении размещения семей "полностью соответствует всем применимым законам и нормам".

"Взрослые, путешествующие с детьми, платят один сбор за бронирование места, но могут бесплатно выбрать места рядом с собой для до 4 детей в рамках одного бронирования", – говорится в заявлении компании.

"Ryanair надеется опровергнуть эти ложные утверждения CMA в ходе этого фальшивого расследования", – добавили в компании.

CMA заявила, что планирует предоставить обновленную информацию о расследовании в течение шести месяцев.

Нарушение законов о защите прав потребителей может привести к штрафам в размере до 10 процентов от глобального дохода компании.

Напомним, в мае авиакомпания Ryanair объявила об изменении правил регистрации и сдачи багажа в аэропортах своей сети; нововведение вступит в силу с 10 ноября 2026 года.

В то же время компания Ryanair уверена, что этим летом не столкнется с дефицитом авиационного топлива в связи с войной в Иране.