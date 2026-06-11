Трамп анонсировал "очень сильный удар" по Ирану и обещает захватить ключевой остров

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшую ночь американские военные нанесут по Ирану "очень сильный удар".

Об этом он написал в социальной сети Truth Social, передает "Европейская правда".

При этом Трамп отметил, что иранские ВМС, ВВС, радиолокационные системы, противовоздушная оборона и все другие средства защиты, а также большая часть его наступательного потенциала, якобы уже уничтожены.

"Сегодня ночью Соединенные Штаты нанесут Ирану ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ УДАР. В ближайшем будущем мы захватим остров Харк и другие объекты нефтяной инфраструктуры и возьмем под полный контроль их рынки нефти и газа, подобно тому, как мы это сделали с Венесуэлой, что прекрасно работает как для Венесуэлы, так и для Соединенных Штатов Америки", – написал президент США.

По данным СМИ, Соединенные Штаты и Иран продолжают вести переговоры о заключении мирного соглашения, несмотря на обмен авиаударами в ночь на четверг.

Во вторник американский президент заявил, что мирное соглашение с Тегераном может быть достигнуто "через два-три дня".

В Тегеране ранее подчеркнули, что потенциальное мирное соглашение между США и Ираном зависит от того, согласится ли президент США Дональд Трамп разморозить $24 млрд иранских активов.