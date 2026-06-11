У Навроцкого указали, что должен сделать Киев, чтобы у Зеленского не отобрали орден

Глава Бюро международной политики президента Польши Марчин Пшидач заявил, что от украинской стороны зависит, отнимет ли Кароль Навроцкий орден у своего украинского коллеги Владимира Зеленского.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Пшидач отвечал на вопрос, когда президент Навроцкий примет решение о лишении Зеленского ордена Белого Орла, и подчеркнул, что сейчас "мяч на стороне Украины".

"Надо еще раз подчеркнуть, что решение украинской стороны о присвоении воинским подразделениям звания "Героев УПА", а по сути – бандитов под флагом УПА, является в Польше неприемлемым. Это вызвало всеобщее возмущение. Отсюда и анонс конкретных шагов со стороны господина президента", – сказал Пшидач.

"Сейчас все зависит от украинской стороны. Мяч на стороне Украины, если речь идет о действиях. Многие поляки испытывают определенный оправданный гнев и разочарование, что после всего, что Польша делала для украинцев в течение последних лет, она сталкивается именно с таким решением президента Зеленского", – добавил он.

Пшидач предположил, что у украинской стороны еще есть время, чтобы отказаться от своего решения о присвоении военной части имени "Героев УПА". В противном случае "будут приняты дальнейшие решения".

"Если это не встретит положительной реакции со стороны Украины, что на данный момент очевидно, поскольку отсутствуют реальные действия и жесты, то в конечном итоге процедура завершится решением господина президента. (...) В этом деле президент примет решение скорее раньше, чем позже, – сказал руководитель президентского бюро международной политики.

На прямой вопрос, должна ли Украина отказаться от своего решения, он ответил, что "у украинской стороны есть время, чтобы должным образом проанализировать, какую ценность для нее имеют отношения с Польшей. Она прекрасно знает, что нужно сделать, чтобы эти отношения улучшить".

"Мы считаем, что это справедливый подход к делу: мы прямо выразили свое несогласие с героизацией бандитов из УПА, но в духе определенного сигнала, готовности к диалогу, есть временное пространство, чтобы украинская сторона могла сделать шаг назад. Мы надеемся, что это произойдет. Если этого не произойдет, мы будем принимать дальнейшие решения. Все, что делает президент, соответствует намеченному сценарию. Ближайшие дни покажут конкретные действия", – завершил Пшидач.

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что президент Владимир Зеленский не хотел намеренно обидеть Польшу присвоением украинскому подразделению названия "Героев УПА", но, по мнению Туска, украинской стороне не хватает чуткости.

В понедельник в Польше состоялось заседание капитула ордена Белого Орла, одной из тем которого было предложение президента Кароля Навроцкого лишить награды его украинского коллегу Владимира Зеленского.

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