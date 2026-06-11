Эстонская таможня заблокировала ввоз российской пропаганды в ЕС

Налогово-таможенный департамент Эстонии (MTA) сообщил, что ввоз более тонны печатных изданий из России в Европейский Союз был заблокирован из-за подозрения в нарушении санкций.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR

В MTA 11 июня сообщили, что 6 июня в таможенный пункт Койдула прибыл грузовик, следовавший транзитом из России в Финляндию, в грузе которого находилось 1465 килограммов печатных изданий, в частности газет.

Товар был направлен на таможенный досмотр. Таможенники установили, что часть газет содержала российские пропагандистские нарративы о войне в Украине.

Из-за подозрения в нарушении санкций ввоз товара в Европейский Союз был заблокирован.

"Не все газеты содержат только новости. Иногда вместе с ними распространяются и прокремлевские нарративы", – прокомментировали в MTA.

Ранее сообщалось, что эстонские пограничники отказались впускать в страну гражданина Германии, который вез с собой два календаря с изображением хозяина Кремля Владимира Путина.

В апреле 2023 года президент Эстонии Алар Карис утвердил закон, запрещающий демонстрацию враждебных символов, таких как георгиевская лента или буква Z.