Сибига обсудил с главой МИД Румынии предотвращение инцидентов с дронами

Министры иностранных дел Украины и Румынии провели телефонный разговор, одной из тем которого было предотвращение новых инцидентов с беспилотниками.

Об этом в своем X рассказал глава МИД Украины Андрей Сибига, пишет "Европейская правда".

Сибига рассказал, что в разговоре с румынской коллегой Оаной Цою, которая сейчас работает в статусе исполняющей обязанности, благодарил ее за поддержку Украины во многих направлениях.

"Говорили о важности сохранения импульса в решениях по расширению (ЕС), в том числе открытие переговорных кластеров. Украина сделала свою домашнюю работу и мы рассчитываем на продолжение поддержки со стороны наших партнеров, чтобы продвигать этот процесс", – отметил глава МИД Украины.

Также Сибига рассказал о последних событиях на фронте и ситуацию с российскими ударами.

"Особое внимание уделили вопросам трансграничной безопасности, возникших из-за войны России против Украины. Обсудили последние инциденты с беспилотниками на территории Румынии. Согласились относительно важности тесной координации, эффективной коммуникации, улучшения ситуационной осведомленности и механизмов раннего предупреждения", – отметил Андрей Сибига.

Он добавил, что Украина настроена тесно сотрудничать с Румынией в этих вопросах для минимизации рисков и быстрого поиска решений.

Напомним, утром 5 июня в порту Констанцы взорвался морской беспилотник. В результате инцидента никто не пострадал.

Военно-морские силы Украины позже подтвердили, что это украинский аппарат, который под влиянием российских средств РЭБ противника потерял управление и оказался у берегов Румынии.

На этой неделе во время заседания Североатлантического совета, посвященного безопасности в Черноморском регионе, Румыния подняла вопрос об усилении возможностей наблюдения и обороны восточного фланга НАТО.

И.о. министра обороны Румынии хочет просить Украину о том, чтобы морские беспилотники программировали на самоподрыв в случае потери контроля и приближения к территориальным водам Румынии.